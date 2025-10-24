L’atelier du vendredi : jeu ou activité manuelle Médiathèque de l’Odyssée Dreux

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T10:00:00 – 2025-10-24T11:00:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00 – 2026-08-28T11:00:00

Chaque vendredi, pendant les vacances scolaires : un jeu ou un petit bricolage à réaliser en famille à la Médiathèque de l’Odyssée. Profitez d’un moment de partage avec vos enfants ou petits-enfants en stimulant leur créativité, leur réflexion, leur attention, mais aussi leurs capacités motrices !

ℹ️ Dès 4 ans (peut varier selon l’animation) – Sur inscription (02 37 82 68 20 / sur place)

Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] [{« link »: « https://www.odyssee-culture.com/ »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

