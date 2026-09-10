L’atelier et la maison d’André Derain, Maison André Derain, Chambourcy

Informations pratiques

L’atelier et la maison d’André Derain Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison André Derain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée afin d’en apprendre plus sur André Derain, cofondateur du fauvisme, en compagnie de Geneviève Taillade, petite-nièce de l’artiste. En visitant la maison, vous découvrirez des dessins, quelques huiles sur toiles et des reproductions de lithographies récemment acquises. L’atelier du peintre a été restauré en l’état, une vraie entrée dans son univers, en toute authenticité.

En partenariat avec l’association Les Amis d’André Derain.

Maison André Derain 64 grande rue 78240 Chambourcy Chambourcy 78240 Yvelines Île-de-France 01 39 22 31 31 https://www.chambourcy.fr/ André Derain, créateur du fauvisme aux côtés de Matisse et Vlaminck, a habité la demeure “La Roseraie” à Chambourcy de 1936 à 1954.

Aujourd’hui propriété de la ville de Chambourcy, la demeure accueille de nombreux événements : visite de l’atelier du peintre, restauré en l’état, expositions ou encore concerts. Parking gratuit rue André Derain

Accès par bus ligne 8 et R4 depuis Poissy et St Germain (arrêt « Rue André Derain »)

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© Ksenia Luron