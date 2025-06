L’atelier étang Monts 12 juillet 2025 13:45

Indre-et-Loire

L’atelier étang Monts Indre-et-Loire

Avec la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, Venez découvrir les poissons du grand étang de Candé. Vous pourrez ainsi apprendre à les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche au coup dans un cadre magnifique. Les poissons sont relâchés à l’issue de l’animation. .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70

English :

With the Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, come and discover the fish of the great pond of Candé.

German :

Mit der Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, Entdecken Sie die Fische des großen Teichs von Candé.

Italiano :

Con la Federazione di pesca dell’Indre-et-Loire, venite a scoprire i pesci del grande stagno di Candé.

Espanol :

Con la Federación de Pesca de Indre-et-Loire, venga a descubrir los peces del gran estanque de Candé.

