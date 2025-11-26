L’ATELIER ITINÉRANT Puisserguier
L’ATELIER ITINÉRANT Puisserguier mercredi 25 février 2026.
L’ATELIER ITINÉRANT
10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Atelier en famille sur le livre d’artiste : Dans le cadre de l’exposition itinérante Bonjour ! Saumon, brandade, meringue de Valérie du Chéné.
Dès 5 ans accompagné d’un adulte
Entrée libre, places limitées .
10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 65 40 67 01 amelia.mediatheque.puisserguier@gmail.com
English :
Family workshop on the artist’s book: as part of Valérie du Chéné’s Bonjour traveling exhibition of salmon, brandade and meringue.
German :
Familienworkshop zum Thema Künstlerbuch: Im Rahmen der Wanderausstellung ?Bonjour?!Lachs, Brandade, Meringue? von Valérie du Chéné.
Italiano :
Laboratorio familiare sul libro d’artista: nell’ambito della mostra itinerante Bonjour, Saumon, brandade, meringue di Valérie du Chéné.
Espanol :
Taller familiar sobre el libro de artista: En el marco de la exposición itinerante Bonjour, Saumon, brandade, meringue de Valérie du Chéné.
