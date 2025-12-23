l’atelier jazz du Conservatoire en showcase, l’Archipel Fouesnant

l’atelier jazz du Conservatoire en showcase

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un samedi par mois (d’octobre à mars), la Médiathèque propose de rencontrer des artistes de la scène locale lors de showcases.

Plusieurs ensembles au sein du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant permettent aux musiciens ou chanteurs (enfants, adolescents ou adultes) de partager et pratiquer leur discipline (chant ou instrument) en groupe. Créé en 2014, l’atelier Jazz du Conservatoire de Fouesnant, dont la direction a été reprise l’année dernière par l’enseignant et trompettiste Christian Magnusson, réunit des élèves-musiciens autour du répertoire varié qu’est le jazz.

À l’occasion de ce showcase, l’ensemble présente un patchwork musical, allant de compositions de Duke Ellington à Herbie Hancock, sans oublier de faire la part belle à la musique brésilienne.

