L’Atelier La Baraterie en Arts – Le travail de la pierre Arkeos – Musée, Parc archéologique Douai

L’Atelier La Baraterie en Arts – Le travail de la pierre 20 et 21 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les 42e Journées européennes du patrimoine se dérouleront du 19 au 21 septembre 2025 sur le thème du « patrimoine architectural ». Arkéos vous ouvre ses portes gratuitement afin de profiter de ce week-end pour (re)découvrir les collections du musée et le parc archéologique du haut Moyen Âge.

Replongez dans l’ambiance des grands chantiers du Moyen Âge auprès du maître bâtisseur qui vous dévoilera les secrets de ses architectures et des hommes qui les ont bâtis.

Découvrez les matériaux utilisés dans la construction médiévale auprès du tailleur de pierre ou du chaumier et les savoir-faire artisanaux des Compagnons d’Arkéos.

Profitez des jeux et activités proposés. Médiateurs et artisans vous accueillent tout le week-end pour des visites, ateliers et démonstrations techniques et artisanales.

ARTISANAT

L’Atelier La Baraterie en arts

Le travail de la pierre

Découvrez l’atelier du tailleur de pierre, vous pourrez assister à des démonstrations de tournage sur pierre, participer à la réalisation d’une colonne en activant le tour ou vous initier à la taille de pierre à l’aide de différents outils.

En continu, de 10h à 18h

Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21

Journées européennes du patrimoine 2025

@Douaisis Agglo