L’atelier Mala expose ses travaux Place de l’Hôtel de Ville Saint-Calais

« L’atelier Mala expose ses travaux » est le titre choisi cette année par le groupe pour montrer les recherches et études de l’année.

A découvrir des huiles ou acryliques sur toiles, des acryliques, aquarelles ou pastels sur papier encadrés et équipés de système d’accroche, des croquis sur tables aussi…

17 adhérent·e·s participent à cette édition

Chacun·e a exploré des sujets de son imagination ou s’est appuyé sur des modèles, à sa manière, en autonomie ou avec un accompagnement professionnel.

Une cinquantaine d’œuvres (tableaux et dessins) sera exposée dans la Salle Charles Garnier.

Vernissage le vendredi 5 septembre à 18h. .

Place de l’Hôtel de Ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

« L?atelier Mala expos ses travaux » is the title chosen this year by the group to showcase the year?s research and studies.

German :

« Das Mala-Atelier stellt seine Arbeit aus » ist der Titel, den die Gruppe in diesem Jahr gewählt hat, um die Forschungen und Studien des Jahres zu zeigen.

Italiano :

« L’atelier Mala expose ses travaux » è il titolo scelto quest’anno dal gruppo per presentare le ricerche e gli studi dell’anno.

Espanol :

« L’atelier Mala expos ses travaux » es el título elegido este año por el grupo para mostrar las investigaciones y estudios del año.

