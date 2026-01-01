L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet

12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Découvrez l’atelier manga animé par Zabz Yakujo qui vous accompagnera à la réalisation un corps complet.

À partir de 7 ans.

Sur inscription

12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet

Discover the manga workshop led by Zabz Yakujo, who will help you create a complete body.

Ages 7 and up.

Registration required

L’événement L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Morcenx