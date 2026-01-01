L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet Morcenx-la-Nouvelle
L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet Morcenx-la-Nouvelle samedi 31 janvier 2026.
L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet
12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Découvrez l’atelier manga animé par Zabz Yakujo qui vous accompagnera à la réalisation un corps complet.
À partir de 7 ans.
Sur inscription
Découvrez l’atelier manga animé par Zabz Yakujo qui vous accompagnera à la réalisation un corps complet.
À partir de 7 ans.
Sur inscription .
12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet
Discover the manga workshop led by Zabz Yakujo, who will help you create a complete body.
Ages 7 and up.
Registration required
L’événement L’atelier Manga Réalisation d’un corps complet Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Morcenx