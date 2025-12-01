L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025 La Bernerie-en-Retz
L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025 La Bernerie-en-Retz mercredi 31 décembre 2025.
L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025
Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31 20:30:00
2025-12-31
Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière à la Bernerie-en-Retz !
MENU (en 5 temps)
Amuse-bouche
Royale de Saint-Jacques
Poêlées de trompette de la mort finement hachées. Écume au foin et champignon brun
—
Entrée
Foie gras mi-cuit
Chutney saveur mangue et gingembre. Espuma à la mangue et citron. Crumble au cacao amer intense.
—
Plats
Filet de sole
Croute aux herbes et amande. Crémeux de chou-fleur façon Dubarry. Brocoletti glacé. Sabayon citronnée et oeuf de poisson.
—
Carré de porc élevé sur paille basse température
Pressé de pomme de terre au beaufort. Palais de navet confit au miel et thym. Jus truffé.
—
Fromage
Fromage frais retravaillée le Petit Faroulais
La cerise amarena. Gel au sirop amarena. Siphon saveur Amaretto.
—
Dessert
Ganache chocolat Valrhona
Déclinaison de clémentine, suprême brulée à la flemme. Gel de clémentine, gingembre et miel. Arlette croustillante. .
Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 06 contact@domaine-de-la-gressiere.com
English :
Book your New Year’s Eve party at l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!
German :
Buchen Sie Ihren Silvesterabend im Restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!
Italiano :
Prenotate la vostra festa di Capodanno al ristorante l’Atelier du Domaine de la Gressière a La Bernerie-en-Retz!
Espanol :
Reserve su fiesta de Nochevieja en el restaurante l’Atelier du Domaine de la Gressière, en La Bernerie-en-Retz
