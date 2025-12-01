L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025 La Bernerie-en-Retz

L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025 La Bernerie-en-Retz mercredi 31 décembre 2025.

L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025

Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31 20:30:00

2025-12-31

Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière à la Bernerie-en-Retz !
MENU (en 5 temps)

Amuse-bouche
Royale de Saint-Jacques
Poêlées de trompette de la mort finement hachées. Écume au foin et champignon brun

Entrée
Foie gras mi-cuit
Chutney saveur mangue et gingembre. Espuma à la mangue et citron. Crumble au cacao amer intense.

Plats
Filet de sole
Croute aux herbes et amande. Crémeux de chou-fleur façon Dubarry. Brocoletti glacé. Sabayon citronnée et oeuf de poisson.

Carré de porc élevé sur paille basse température
Pressé de pomme de terre au beaufort. Palais de navet confit au miel et thym. Jus truffé.
 

Fromage
Fromage frais retravaillée le Petit Faroulais
La cerise amarena. Gel au sirop amarena. Siphon saveur Amaretto.

Dessert
Ganache chocolat Valrhona
Déclinaison de clémentine, suprême brulée à la flemme. Gel de clémentine, gingembre et miel. Arlette croustillante.   .

Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 06  contact@domaine-de-la-gressiere.com

English :

Book your New Year’s Eve party at l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!

German :

Buchen Sie Ihren Silvesterabend im Restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!

Italiano :

Prenotate la vostra festa di Capodanno al ristorante l’Atelier du Domaine de la Gressière a La Bernerie-en-Retz!

Espanol :

Reserve su fiesta de Nochevieja en el restaurante l’Atelier du Domaine de la Gressière, en La Bernerie-en-Retz

