L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025 La Bernerie-en-Retz

L’Atelier Menu de la Saint-Sylvestre 2025

Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 20:30:00

2025-12-31

Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière à la Bernerie-en-Retz !

MENU (en 5 temps)

Amuse-bouche

Royale de Saint-Jacques

Poêlées de trompette de la mort finement hachées. Écume au foin et champignon brun

—

Entrée

Foie gras mi-cuit

Chutney saveur mangue et gingembre. Espuma à la mangue et citron. Crumble au cacao amer intense.

—

Plats

Filet de sole

Croute aux herbes et amande. Crémeux de chou-fleur façon Dubarry. Brocoletti glacé. Sabayon citronnée et oeuf de poisson.

—

Carré de porc élevé sur paille basse température

Pressé de pomme de terre au beaufort. Palais de navet confit au miel et thym. Jus truffé.



—

Fromage

Fromage frais retravaillée le Petit Faroulais

La cerise amarena. Gel au sirop amarena. Siphon saveur Amaretto.

—

Dessert

Ganache chocolat Valrhona

Déclinaison de clémentine, suprême brulée à la flemme. Gel de clémentine, gingembre et miel. Arlette croustillante. .

+33 2 51 74 60 06 contact@domaine-de-la-gressiere.com

English :

Book your New Year’s Eve party at l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!

German :

Buchen Sie Ihren Silvesterabend im Restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!

Italiano :

Prenotate la vostra festa di Capodanno al ristorante l’Atelier du Domaine de la Gressière a La Bernerie-en-Retz!

Espanol :

Reserve su fiesta de Nochevieja en el restaurante l’Atelier du Domaine de la Gressière, en La Bernerie-en-Retz

