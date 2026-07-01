Informations pratiques

Saint-Victor-sur-Ouche

L’atelier moutarde de la Reine de Dijon une histoire qui ne manque pas de piquant !

Ecluse de la Charme Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

L’entreprise REINE DE DIJON, implantée à Fleurey-sur-Ouche, est le 3e fabricant de moutarde en France et exporte ses produits vers plus de 50 pays dans le monde.

Mais savez-vous comment naît le célèbre condiment, si cher aux bourguignons et véritable fleuron du patrimoine français ?

Dans le cadre bucolique de l’Ecluse de la Charme à St Victor-sur-Ouche, partez à la découverte de ses secrets de fabrication ce sera à vous, accompagné d’un professeur expert en recettes royales, de broyer, d’assaisonner et d’incorporer, pour repartir avec votre moutarde faite main !

Cette expérience inédite permettra également d’aborder l’histoire de l’entreprise, son développement et son empreinte dans l’histoire industrielle de la Vallée de l’Ouche, du 19e siècle à nos jours.

Vous découvrirez également sa gamme de moutardes sans conservateur réalisées avec des graines 100% françaises.

Limité à 12 personnes.

Après l’atelier, possibilité d’acheter des pots de moutarde et goodies Reine de Dijon et de déjeuner à l’Ecluse de la Charme sur réservation préalable.

Tarif 8€/adulte, 4€ pour les enfants, gratuit -6 ans, inscription obligatoire. .

Ecluse de la Charme Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : L’atelier moutarde de la Reine de Dijon une histoire qui ne manque pas de piquant !

L’événement L’atelier moutarde de la Reine de Dijon une histoire qui ne manque pas de piquant ! Saint-Victor-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Ouche et Montagne