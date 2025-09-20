L’atelier Othe Couture Médiathèque Cerisiers

L’atelier Othe Couture Médiathèque Cerisiers samedi 20 septembre 2025.

L’atelier Othe Couture

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-10-04 2025-11-15 2025-12-13

Nous vous invitons lors d’un atelier collectif à créer un tapis à histoire à partir d’un album jeunesse. Le tapis nous servira de support lors des lectures auprès des tout-petits. .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com

English : L’atelier Othe Couture

German : L’atelier Othe Couture

Italiano :

Espanol :

L’événement L’atelier Othe Couture Cerisiers a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Sens et Sénonais