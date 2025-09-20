L’atelier Othe Couture Médiathèque Cerisiers
L’atelier Othe Couture Médiathèque Cerisiers samedi 20 septembre 2025.
L’atelier Othe Couture
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-10-04 2025-11-15 2025-12-13
Nous vous invitons lors d’un atelier collectif à créer un tapis à histoire à partir d’un album jeunesse. Le tapis nous servira de support lors des lectures auprès des tout-petits. .
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com
English : L’atelier Othe Couture
German : L’atelier Othe Couture
Italiano :
Espanol :
L’événement L’atelier Othe Couture Cerisiers a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Sens et Sénonais