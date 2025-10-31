L’atelier pédagogique du MAAOA vous ouvre ses portes Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Vendredi 31 octobre 2025 de 14h à 16h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) pour le jeune public avec une séance surprise.Enfants

L’équipe de médiation vous y accueille et vous propose différentes activités sur le thème de la Fête des morts. L’occasion de découvrir les collections d’arts populaires mexicains du musée.



Venez déguisés au musée !



• À partir de 4 ans, présence d’un adulte accompagnateur requise.

• Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) for a surprise session for young audiences.

German :

Treffpunkt im Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) für das junge Publikum mit einer Überraschungsvorstellung.

Italiano :

Il Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) propone una sessione a sorpresa per il pubblico giovane.

Espanol :

El Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) ofrece una sesión sorpresa para el público joven.

