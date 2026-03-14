L’atelier Peinture aux pigments en poudre Morcenx-la-Nouvelle
L’atelier Peinture aux pigments en poudre Morcenx-la-Nouvelle samedi 25 avril 2026.
L’atelier Peinture aux pigments en poudre
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Participez à l’atelier Peinture aux pigments en poudre animé par Anne Bachy
A partir de 14 ans
Sur inscription
En partenariat avec artelandes
Participez à l’atelier Peinture aux pigments en poudre animé par Anne Bachy
A partir de 14 ans
Sur inscription
En partenariat avec artelandes .
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : L’atelier Peinture aux pigments en poudre
Join Anne Bachy for her Powder Pigment Painting workshop
Ages 14 and up
Registration required
In partnership with artelandes
L’événement L’atelier Peinture aux pigments en poudre Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx