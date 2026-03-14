L’atelier Peinture aux pigments en poudre

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Participez à l’atelier Peinture aux pigments en poudre animé par Anne Bachy

A partir de 14 ans

Sur inscription

En partenariat avec artelandes

Participez à l’atelier Peinture aux pigments en poudre animé par Anne Bachy

A partir de 14 ans

Sur inscription

En partenariat avec artelandes .

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : L’atelier Peinture aux pigments en poudre

Join Anne Bachy for her Powder Pigment Painting workshop

Ages 14 and up

Registration required

In partnership with artelandes

L’événement L’atelier Peinture aux pigments en poudre Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx