L’atelier peinture sur soie Morcenx-la-Nouvelle
L’atelier peinture sur soie Morcenx-la-Nouvelle samedi 21 février 2026.
L’atelier peinture sur soie
Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez nous rejoindre pour un atelier peinture sur soie !
À partir de 14 ans.
Sur inscription.
En partenariat avec Art Haute Lande et le Pays Morcenais.
Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
English : L’atelier peinture sur soie
Come and join us for a silk painting workshop!
Ages 14 and up.
Registration required.
In partnership with Art Haute Lande and Pays Morcenais.
