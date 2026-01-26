L’atelier peinture sur soie Morcenx-la-Nouvelle

L’atelier peinture sur soie

Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez nous rejoindre pour un atelier peinture sur soie !

À partir de 14 ans.

Sur inscription.

En partenariat avec Art Haute Lande et le Pays Morcenais.

Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : L’atelier peinture sur soie

Come and join us for a silk painting workshop!

Ages 14 and up.

Registration required.

In partnership with Art Haute Lande and Pays Morcenais.

