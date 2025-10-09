L’atelier quantique : regards artistiques sur l’infiniment petit Collège de France Paris
L’atelier quantique : regards artistiques sur l’infiniment petit Collège de France Paris jeudi 9 octobre 2025.
La physique quantique remet en cause nos intuitions sur le réel
et notre capacité à le connaître. Très abstraite, elle décrit des
objets d’ordinaire inaccessibles à nos sens, qui bousculent nos
imaginaires. Cette exposition propose une plongée sensible dans
l’infiniment petit et ses mystères, au cœur du Laboratoire
Kastler-Brossel, acteur majeur de la recherche en physique quantique.
Instruments
et documents historiques dialoguent avec des œuvres issues de la
résidence de l’artiste Caroline Delétoille auprès des chercheurs du
laboratoire. Avec humour, elle explore leur quotidien pour révéler la
dimension matérielle, mais aussi émotionnelle, de la construction du
savoir.
Ce regard subjectif évoque aussi la dimension
créative partagée par les sciences et les arts, la porosité entre
laboratoire et atelier. Le parcours s’enrichit d’une perspective
historique retraçant les grandes étapes de la physique des particules au
Collège de France, de Paul Langevin et Frédéric Joliot-Curie jusqu’aux
recherches contemporaines de Claude Cohen-Tannoudji, Serge Haroche et
Jean Dalibard.
Le projet a fait l’objet d’un documentaire, Sensation quantique, produit en 2025 par Unexpected Films/Bertrand Scalabre, réalisé par Louis Pierre-Lacouture et disponible sur YouTube.
Le Laboratoire Kastler-Brossel – LKB
(École normale supérieure, Collège de France, Sorbonne Université,
CNRS) est l’un des acteurs majeurs dans le domaine de la physique
quantique. Plusieurs de ses équipes et infrastructures sont installées
au sein de l’Institut de physique du Collège de France, riche d’une
longue histoire de recherche en physique des hautes énergies.
Crédits et remerciements :
Production : Collège de France et Convergences Créations
Commissariat : Céline Boisserie-Lacroix, Caroline Delétoille, Aurore Young
Scénographie et design : Kevin Lebouvier
Équipe projet Collège de France : Violette Batailley, Anne Chatellier, Lucie Robert
Remerciements à Jean Dalibard et Marc Henneaux.
L’exposition L’Atelier quantique : regards sur l’infiniment petit se prolonge au Centquatre-Paris dans le cadre de Némo – biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026,
dévoilant la démarche art-science menée par l’artiste aux côtés d’une
physicienne du Laboratoire Kastler-Brossel et d’une philosophe. Une
déambulation poétique tisse un lien entre atomes et souvenirs, invitant à
se glisser dans la peau des expérimentateurs de l’infiniment petit.
Du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026, à l’occasion de l’Année internationale de la physique quantique, l’exposition « L’Atelier quantique : regards artistiques sur l’infiniment petit » présente au Collège de France des travaux issus de la résidence de l’artiste Caroline Delétoille auprès du Laboratoire Kastler-Brossel.
Du jeudi 09 octobre 2025 au jeudi 08 janvier 2026 :
gratuit
L’exposition est gratuite, tous publics, et ouverte du lundi au vendredi,
de 10 h à 19 h, sauf les jours fériés. Elle a lieu sur le site
Marcelin-Berthelot du Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot –
75005 Paris.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-01-09T00:59:59+01:00
Date(s) :
Collège de France 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris
https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/atelier-quantique-regards-artistiques-sur-infiniment-petit convergencescreations@gmail.com