L’atelier quantique : regards artistiques sur l’infiniment petit Collège de France Paris jeudi 9 octobre 2025.

La physique quantique remet en cause nos intuitions sur le réel

et notre capacité à le connaître. Très abstraite, elle décrit des

objets d’ordinaire inaccessibles à nos sens, qui bousculent nos

imaginaires. Cette exposition propose une plongée sensible dans

l’infiniment petit et ses mystères, au cœur du Laboratoire

Kastler-Brossel, acteur majeur de la recherche en physique quantique.

Instruments

et documents historiques dialoguent avec des œuvres issues de la

résidence de l’artiste Caroline Delétoille auprès des chercheurs du

laboratoire. Avec humour, elle explore leur quotidien pour révéler la

dimension matérielle, mais aussi émotionnelle, de la construction du

savoir.

Ce regard subjectif évoque aussi la dimension

créative partagée par les sciences et les arts, la porosité entre

laboratoire et atelier. Le parcours s’enrichit d’une perspective

historique retraçant les grandes étapes de la physique des particules au

Collège de France, de Paul Langevin et Frédéric Joliot-Curie jusqu’aux

recherches contemporaines de Claude Cohen-Tannoudji, Serge Haroche et

Jean Dalibard.

Le projet a fait l’objet d’un documentaire, Sensation quantique, produit en 2025 par Unexpected Films/Bertrand Scalabre, réalisé par Louis Pierre-Lacouture et disponible sur YouTube.

Le Laboratoire Kastler-Brossel – LKB

(École normale supérieure, Collège de France, Sorbonne Université,

CNRS) est l’un des acteurs majeurs dans le domaine de la physique

quantique. Plusieurs de ses équipes et infrastructures sont installées

au sein de l’Institut de physique du Collège de France, riche d’une

longue histoire de recherche en physique des hautes énergies.

Crédits et remerciements :

Production : Collège de France et Convergences Créations

Commissariat : Céline Boisserie-Lacroix, Caroline Delétoille, Aurore Young

Scénographie et design : Kevin Lebouvier

Équipe projet Collège de France : Violette Batailley, Anne Chatellier, Lucie Robert

Remerciements à Jean Dalibard et Marc Henneaux.

L’exposition L’Atelier quantique : regards sur l’infiniment petit se prolonge au Centquatre-Paris dans le cadre de Némo – biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026,

dévoilant la démarche art-science menée par l’artiste aux côtés d’une

physicienne du Laboratoire Kastler-Brossel et d’une philosophe. Une

déambulation poétique tisse un lien entre atomes et souvenirs, invitant à

se glisser dans la peau des expérimentateurs de l’infiniment petit.

Du jeudi 09 octobre 2025 au jeudi 08 janvier 2026 :

gratuit

L’exposition est gratuite, tous publics, et ouverte du lundi au vendredi,

de 10 h à 19 h, sauf les jours fériés. Elle a lieu sur le site

Marcelin-Berthelot du Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot –

75005 Paris.

Tout public.

Collège de France 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris

Collège de France 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris

https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/atelier-quantique-regards-artistiques-sur-infiniment-petit