L’atelier québécois – Le chant des hylodes Théâtre Ouvert Paris

L’atelier québécois – Le chant des hylodes Théâtre Ouvert Paris vendredi 24 octobre 2025.

Mathis, biologiste de formation au passé d’artiste et au tempérament angoisseux, s’envole vers les Antilles dans le cadre d’un programme de recherche sur l’impact délétère d’un contaminant sur les populations humaines et la biodiversité locale.

Et c’est là que son sujet d’étude et sa vie se télescopent.

Déboussolé par le délitement de repères de sa trajectoire personnelle, il tisse alors en filigrane du lien brisé avec la nature et de l’histoire de cette fracture le récit sensible de celleux qui l’entourent : l’alliée, l’ennemi, la mère.

Projet de théâtre au confluent de l’auto-fiction et du documentaire.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre sur réservation

Public adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T19:00:00+02:00_2025-10-24T20:00:00+02:00

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/latelier-quebecois-le-chant-des-hylodes/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/