L'Atelier Récup'Art
Quai Lamartine Mâcon

Gratuit

23 juillet 2025, 09:30-12:30

fin : 2025-07-23 12:30:00

2025-07-23

Dans cet atelier créatif et écoresponsable, les participants sont invités à porter un nouveau regard sur les objets du quotidien destinés à être jetés. À partir de matériaux de récupération (emballages, textiles usagés, papier, carton, plastique…), chacun et chacune pourra imaginer, concevoir et fabriquer une œuvre artistique ou un objet décoratif original.

Cette animation s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au développement durable, en valorisant la réutilisation et le détournement de déchets. L’atelier mêle expression artistique, réflexion écologique et plaisir de faire soi-même, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Encadré par des intervenants de la MBA, l’atelier encourage la créativité, l’autonomie et le travail en groupe. C’est aussi l’occasion d’échanger autour des enjeux du recyclage, de la surconsommation et de l’impact de nos gestes au quotidien. .

71000 Mâcon, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté

