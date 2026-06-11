L’Atelier Réflexo initiation en duo Maison de santé et du bien-être Kersaint-Plabennec lundi 13 juillet 2026.

Kersaint-Plabennec

L’Atelier Réflexo initiation en duo

Maison de santé et du bien-être 6 Route de Plabennec Kersaint-Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

L’Atelier Réflexo DUO vous propose de vivre une expérience de détente immédiate en vous initiant aux techniques douces de la réflexologie. Au cours de cet atelier, vous découvrirez les 4 zones à masser dans vos mains, vos pieds et votre dos, ainsi que les huiles essentielles favorisant la relaxation. Et pour clore l’atelier agréablement, une dégustation de boisson fraicheur vous sera offerte. .

Maison de santé et du bien-être 6 Route de Plabennec Kersaint-Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 82 00 35 16

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English :

L’événement L’Atelier Réflexo initiation en duo Kersaint-Plabennec a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS