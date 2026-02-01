L’atelier réparations de jouets La Canopée MJC Centre Social Portes-lès-Valence

L’atelier réparations de jouets

La Canopée MJC Centre Social 5 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Venez participer à l’atelier réparation !

Ici, vous trouverez

– atelier fabrication de doudous

– réparation de jouets

– jeux électroniques

.

La Canopée MJC Centre Social 5 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in our repair workshop!

Here you’ll find

– soft toy workshop

– toy repair

– electronic games

L’événement L’atelier réparations de jouets Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme