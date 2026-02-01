L’atelier réparations de jouets La Canopée MJC Centre Social Portes-lès-Valence

L’atelier réparations de jouets La Canopée MJC Centre Social Portes-lès-Valence mercredi 11 février 2026.

L’atelier réparations de jouets

La Canopée MJC Centre Social 5 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :
2026-02-11

Venez participer à l’atelier réparation !
Ici, vous trouverez
– atelier fabrication de doudous
– réparation de jouets
– jeux électroniques
  .

La Canopée MJC Centre Social 5 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96  accueil@lacanopee26.fr

English :

Come and take part in our repair workshop!
Here you’ll find
– soft toy workshop
– toy repair
– electronic games

