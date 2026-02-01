L’atelier réparations de jouets La Canopée MJC Centre Social Portes-lès-Valence
L’atelier réparations de jouets La Canopée MJC Centre Social Portes-lès-Valence mercredi 11 février 2026.
L’atelier réparations de jouets
La Canopée MJC Centre Social 5 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
2026-02-11
Venez participer à l’atelier réparation !
Ici, vous trouverez
– atelier fabrication de doudous
– réparation de jouets
– jeux électroniques
La Canopée MJC Centre Social 5 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr
English :
Come and take part in our repair workshop!
Here you’ll find
– soft toy workshop
– toy repair
– electronic games
