L’ATELIER SLAM ET SCENE OUVERTE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Vous aimez écrire, déclamer, écouter ? Vous avez envie de vous exprimer, de prendre le micro ou simplement de vivre un moment fort autour de la poésie et de l’oralité ? Ce rendez-vous est fait pour vous !

De 14h à 16h, participez à un atelier de slam animé par Guilz.

Deux heures pour libérer votre parole, découvrir les bases du slam ou approfondir votre style. Pas besoin d’être un pro que vous écriviez en secret ou que vous rêviez de scène, vous trouverez ici un espace d’expression libre, bienveillant et inspirant.

Puis, de 16h à 18h, la scène s’ouvre à vous !

Scène ouverte slam un micro, une lumière, votre voix. L’occasion de partager vos textes, vos colères, vos amours, vos idées… ou tout simplement d’écouter les autres dire le monde à leur façon.

Guillaume sera là pour guider, encourager, animer, et créer un véritable moment de communion poétique. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

