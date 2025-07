Découverte de l’Atelier d’écriture L’Atelier sous les Toits Paris

Découverte de l’Atelier d’écriture L’Atelier sous les Toits Paris mercredi 10 septembre 2025.

Chacun est invité à sortir de son cocon pour vagabonder d’un jeu d’écriture à un autre. On y cherche la spontanéité et la liberté de style.

Le groupe aménage des propositions ludiques

qui facilitent la production. Après un temps d’écriture court, on lit

les textes, on écoute, on échange et on rebondit.

Participation en présentiel ou en visio, au choix du participant.

(Re)découvrir ensemble le plaisir d’écrire, à partir d’échanges entre les participants.

Le mercredi 10 septembre 2025

de 19h00 à 21h45

payant

Frais de participation : 31 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-10T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-11T00:45:00+02:00

Date(s) : 2025-09-10T19:00:00+02:00_2025-09-10T21:45:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

http://lateliersouslestoits.free.fr +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr