Atelier d’écriture Papillon L’Atelier sous les Toits Paris dimanche 14 septembre 2025.

(re)découvrir ensemble le plaisir d’écrire

Un dimanche après-midi par mois, chacun est

invité à sortir de son cocon pour vagabonder de jeu d’écriture en jeu

d’écriture. On y cherche la spontanéité et la liberté de style.

Le groupe aménage des propositions ludiques

qui facilitent la production. Après un temps d’écriture court, on lit

les textes, on écoute, on échange et on rebondit.

Venez à votre rythme, en présentiel ou en

visioconférence, au gré de vos envies et de vos possibilités.

Inscription à la séance ou en créant librement votre forfait.

8 adultes maximum

Pré-requis : aucun

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 15 mars 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 14 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 12 octobre 2025

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 16 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 11 janvier 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 08 février 2026

de 15h00 à 18h00

payant



32 euros / atelier



Forfait 9 ateliers ou plus : 29 euros / atelier.

Public adultes. A partir de 18 ans.

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

http://lateliersouslestoits.free.fr +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr