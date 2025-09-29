L’atelier tricoti Meilhan

L’atelier tricoti Meilhan lundi 29 septembre 2025.

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

C’est tous les lundis de 16h à 18h.

Que vous maniez les aiguilles depuis des années ou que vous soyez débutants,

cet atelier est ouvert à tous, venez passer un bon moment et partager le plaisir

du tricot ou du crochet. La bibliothèque fournit le café/thé, ainsi qu’un espace pour vous installer apportez vos pelotes, vos aiguilles et votre bonne humeur ! Vous pouvez rester 10 min, 1h ou plus.

Nombreux livres de tricot et de crochet à la bibliothèque pour vous inspirer ! .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : L’atelier tricoti

Every Monday from 4pm to 6pm.

Whether you’ve been handling needles for years or are a beginner, this workshop is open to all,

this workshop is open to all, so come along for a good time and share the pleasure

of knitting or crocheting.

German : L’atelier tricoti

Das ist jeden Montag von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Egal, ob Sie schon seit Jahren mit Nadeln hantieren oder Anfänger sind,

diese Werkstatt ist für alle offen, kommen Sie und verbringen Sie eine gute Zeit und teilen Sie die Freude am Stricken

des Strickens oder Häkelns.

Italiano :

Ogni lunedì dalle 16.00 alle 18.00.

Se maneggiate aghi da anni o siete principianti, questo laboratorio è aperto a tutti,

questo laboratorio è aperto a tutti, quindi venite a divertirvi e a condividere il piacere di lavorare a maglia o all’uncinetto

e condividere il piacere di lavorare a maglia o all’uncinetto.

Espanol : L’atelier tricoti

Todos los lunes de 16.00 a 18.00 horas.

Tanto si llevas años manejando agujas como si eres principiante, este taller está abierto a todos,

este taller está abierto a todos, ven a pasar un buen rato y a compartir el placer

y comparte el placer de tejer o hacer ganchillo.

