Meilhan

L’atelier tricoti

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 16:00:00

fin : 2026-05-11 18:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Que vous maniez les aiguilles depuis des années ou que vous soyez débutants, cet atelier est ouvert à tous, venez passer un bon moment et partager le plaisir du tricot ou du crochet.

La bibliothèque fournit le café/thé, ainsi qu’un espace pour vous installer.

Que vous maniez les aiguilles depuis des années ou que vous soyez débutants, cet atelier est ouvert à tous, venez passer un bon moment et partager le plaisir du tricot ou du crochet.

La bibliothèque fournit le café/thé, ainsi qu’un espace pour vous installer apportez vos pelotes, vos aiguilles et votre bonne humeur ! Vous pouvez rester 10 min, 1h ou plus.

Nombreux livres de tricot et de crochet à la bibliothèque pour vous inspirer ! .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

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English : L’atelier tricoti

Whether you’ve been handling needles for years or are a beginner, this workshop is open to all. Come and have a good time and share the pleasure of knitting or crocheting.

The library provides coffee/tea and a place to settle in.

L’événement L’atelier tricoti Meilhan a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Tartas