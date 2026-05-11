L’atelier tricoti Meilhan
L’atelier tricoti Meilhan lundi 11 mai 2026.
Meilhan
L’atelier tricoti
Route du Port d’Orion Meilhan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 16:00:00
fin : 2026-05-11 18:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Que vous maniez les aiguilles depuis des années ou que vous soyez débutants, cet atelier est ouvert à tous, venez passer un bon moment et partager le plaisir du tricot ou du crochet.
La bibliothèque fournit le café/thé, ainsi qu’un espace pour vous installer.
Que vous maniez les aiguilles depuis des années ou que vous soyez débutants, cet atelier est ouvert à tous, venez passer un bon moment et partager le plaisir du tricot ou du crochet.
La bibliothèque fournit le café/thé, ainsi qu’un espace pour vous installer apportez vos pelotes, vos aiguilles et votre bonne humeur ! Vous pouvez rester 10 min, 1h ou plus.
Nombreux livres de tricot et de crochet à la bibliothèque pour vous inspirer ! .
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
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English : L’atelier tricoti
Whether you’ve been handling needles for years or are a beginner, this workshop is open to all. Come and have a good time and share the pleasure of knitting or crocheting.
The library provides coffee/tea and a place to settle in.
L’événement L’atelier tricoti Meilhan a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Tartas
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