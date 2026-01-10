L’atelier upcycling Recyclerie d’arinthod Arinthod

L’atelier upcycling Recyclerie d’arinthod Arinthod samedi 11 avril 2026.

L’atelier upcycling

Recyclerie d’arinthod 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Atelier upcycling éclairez-vous le 11 avril de 9h à 12h à la recyclerie d’Arinthod.

On détourne les objets pour en faire des abats-jours ou des suspensions et les customise.

Entrées et sorties libres.   .

Recyclerie d’arinthod 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43  recyclerie@adapemont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’atelier upcycling

L’événement L’atelier upcycling Arinthod a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

Prochains événements à Arinthod