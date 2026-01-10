L’atelier upcycling Recyclerie d’arinthod Arinthod
L’atelier upcycling Recyclerie d’arinthod Arinthod samedi 11 avril 2026.
L’atelier upcycling
Recyclerie d’arinthod 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-04-11
Atelier upcycling éclairez-vous le 11 avril de 9h à 12h à la recyclerie d’Arinthod.
On détourne les objets pour en faire des abats-jours ou des suspensions et les customise.
Entrées et sorties libres. .
Recyclerie d’arinthod 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43 recyclerie@adapemont.fr
