2025-07-09 19:00:00

2025-09-10 20:00:00

2025-07-09

2025-07-16

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-27

2025-09-10

Mêler vin d’exception et la plus belle vue de Dijon ! Profitez d’une dégustation de vins de qualité, et des conseils d’un œnologue reconnu et certifié sur la terrasse de la Tour Philippe le Bon, à 46 mètres de hauteur ! Dégustateurs amateurs ou plus expérimentés, vous apprécierez autant l’apprentissage des rudiments de la dégustation que la présentation des climats et différents terroirs. Idéal pour les after works entre amis ou une petite parenthèse à 2, devenez un expert du Bourgogne !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

La montée de la Tour n’est pas recommandée aux femmes enceintes et aux personnes se déplaçant avec difficulté (316 marches, sans ascenseur). Pour plus d’informations sur l’accessibilité, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme de Dijon Métropole.

Il est nécessaire de réserver un créneau pour les bébés et enfants de moins de 4 ans au plein tarif. .

