L’Atelier Wedding Bordeaux Les chantiers de la Garonne Bordeaux

L’Atelier Wedding Bordeaux 22 et 23 novembre Les chantiers de la Garonne Gironde

Pass 2 jours – 5,59€

Début : 2025-11-22T11:00:00 – 2025-11-22T19:00:00

Fin : 2025-11-23T10:00:00 – 2025-11-23T18:00:00

L’Atelier Wedding est le salon alternatif du mariage à Bordeaux.

Pendant deux jours, les futurs mariés découvrent une sélection de prestataires locaux, créatifs et engagés : photographes, traiteurs, créateurs de tenues, fleuristes, décorateurs, lieux de réception… tous réunis autour de valeurs communes d’éthique, durabilité et inclusivité.

✨ L’envie de faire autrement

Plus qu’un simple salon, L’Atelier Wedding propose une expérience conviviale et inspirante. Venez échanger directement avec des professionnels passionnés, trouver des idées originales pour votre mariage et profiter d’une ambiance chaleureuse, inclusive et moderne.

⚡Une sélection de prestataires

L’Atelier Wedding rassemble une sélection pointue de professionnels choisis pour leur créativité, la qualité de leur travail et leur approche humaine. Des prestataires qui vous ressemblent, prêts à échanger, partager leur savoir-faire et vous accompagner pour construire un mariage qui respecte vos valeurs et votre personnalité.

Des ateliers conseils

Tout au long du week-end, participez gratuitement à des ateliers pratiques et inspirants, animés par des experts du secteur.

Comment organiser sa cérémonie laïque ? Comment rédiger ses voeux ? Organiser un mariage écoresponsable ? Comment concevoir sa décoration ? …

Autant de sujet très concrets qui vous donne les clefs pour avancer sereinement dans les préparatifs.

Une expérience à vivre

Vous ne venez pas à un salon, vous venez vivre une expérience. L’Atelier Wedding, c’est un week-end hors du temps, pensé comme une bulle d’inspiration et de rencontres.

Dégustations food & drink, ateliers, DJ sets, corner kid friendly : tout est réuni pour que chacun profite pleinement. Ici, on vient pour vibrer, échanger, découvrir et repartir avec bien plus qu’une liste de contacts : une vraie vision de son mariage.

Rendez-vous les 22 et 23 novembre 2025 aux Chantiers de la Garonne à Bordeaux

Les chantiers de la Garonne 86 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

