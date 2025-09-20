L’ateliers carreaux de pavement médiévaux Mairie de Viarmes Viarmes

L’ateliers carreaux de pavement médiévaux Mairie de Viarmes Viarmes samedi 20 septembre 2025.

L’ateliers carreaux de pavement médiévaux 20 et 21 septembre Mairie de Viarmes Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T16:30:00+

Parmi plusieurs activités, expositions, visites virtuelles, vous aurez la,possibilité de reproduire les carreaux de pavements historiés de la fin du XIIIe siècles découverts sur le site. Vous pourrez aussi assister au casque VR leur cuisson dans un four médiéval

Mairie de Viarmes Place Pierre-Salvi 95270 Viarmes Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France http://viarmes.fr/

Parmi plusieurs activités, expositions, visites virtuelles, vous aurez la,possibilité de reproduire les carreaux de pavements historiés de la fin du XIIIe siècles découverts sur le site. Vous pourrez…

ValarCarnellis