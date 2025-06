Latest Version – Willem de Haan Place Royale Nantes 3 juillet 2025 00:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-03 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Installation – Willem de Hann La place Royale est un symbole du centre-ville de Nantes. Sa fontaine monumentale, inaugurée en 1865, reflète l’essor économique et urbain du 19e siècle : une figure féminine centrale incarne la ville, entourée d’allégories en bronze représentant ses forces vives, de la Loire et ses affluents aux piliers industriels de l’époque. Mais que raconte encore ce monument sur la ville d’aujourd’hui ? C’est la question que pose Willem de Haan. À travers ses œuvres, souvent teintées d’humour, l’artiste originaire des Pays-Bas interroge notre rapport à l’espace public. Il recontextualise des éléments familiers pour révéler leur absurdité ou leur poésie inattendue. Pour la place Royale, il imagine une « mise à jour » de la fontaine où quatorze figures hyperréalistes de Nantaises et de Nantais contemporains remplacent les allégories du 19e siècle. Choisies pour leur métier, leur engagement ou leur lien aux mutations de la ville, ces personnes incarnent les dynamiques sociales, économiques et culturelles du 21e siècle. Les statues d’origine sont déplacées sur la place et mises en scène dans une structure évoquant les réserves muséales, créant ainsi un dialogue entre passé et présent. À travers cette intervention, l’artiste propose une nouvelle lecture de la ville, ancrée dans son époque et dans la transformation de ses activités. Entre hommage et renouveau, l’œuvre questionne la manière dont une ville construit son image à travers ses monuments, et comment elle choisit de raconter son histoire dans l’espace public. Ne pas grimper sur la fontaine. Des visites flash sont proposées tous les jours à 11h. Durée 20-30 min. Sans réservation et dans la limite des places disponibles. Les statues de la fontaine Royale seront exposées sur la place pendant tout le Voyage à Nantes. Mené avec la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie de Nantes Métropole, et suivi par l’Architecte des Bâtiments de France, ce projet vise à valoriser ce patrimoine en remettant en lumière ce récit du 19e siècle et en proposant des clés de lecture contemporaine. À l’issue de l’événement, les statues et la fontaine feront l’objet d’une restauration complète, la première depuis plus de 20 ans, rendue possible par le projet et nécessitant le retrait temporaire des statues.

Place Royale Centre-ville Nantes 44000