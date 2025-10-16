L’Athénée Roumain : l’histoire européenne à travers l’architecture Hôtel de Béhague, Résidence de Roumanie en France Paris

L’Athénée Roumain : l’histoire européenne à travers l’architecture 16 – 19 octobre Hôtel de Béhague, Résidence de Roumanie en France Paris

Exposition en extérieur

Début : 2025-10-16T07:00:00 – 2025-10-16T23:59:00

Fin : 2025-10-19T07:00:00 – 2025-10-19T23:00:00

L’Athénée roumain est un symbole culturel, véritable hommage à l’identité nationale et à la modernisation de la Roumanie à la fin du XIXe siècle. À travers les photographies d’ensemble du bâtiment et les éléments décoratifs intérieurs, vous allez découvrir la richesse de ce patrimoine architectural et la force des liens culturels entre la Roumanie et la France.

Porté par une ferme détermination, le diplomate et homme politique Constantin Esarcu a consacré toutes ses forces à la recherche d’une solution durable pour édifier un siège digne de l’Athénée. En 1885, afin de réunir les fonds nécessaires, une loterie publique fut mise en place. Le 30 novembre, à l’occasion d’un bal organisé au Théâtre National, le billet gagnant fut tiré au sort parmi les 12.300 billets émis, chacun au prix symbolique d’un leu (unité monétaire de la Roumanie). C’est dans ce contexte que fut lancée la célèbre devise : « Donnez un leu pour l’Athénée ! »

Véritable temple de la musique classique en Roumanie, l’Athénée, situé au centre de Bucarest, sur la prestigieuse Calea Victoriei, fut inauguré en 1888 et achevé en 1897. Exemple splendide d’architecture éclectique, mêlant harmonieusement le style néoclassique à des éléments baroques, il est l’œuvre de l’architecte français Albert Galeron et des roumains Ion Băicoianu et Leonida Negoescu, ainsi que de l’ingénieur Schwalbach, qui a conçu la structure. L’ornementation du fond de scène de la salle de concert a été confiée à l’architecte italien Lerdel. La grande fresque murale est l’œuvre du peintre Costin Petrescu, tandis que le sculpteur Carol Storck a façonné les escaliers en pierre. Les monumentales portes en bronze, dessinées par Galeron, ont été réalisées par Giorgio Vasilescu. Enfin, les élégants décors en stuc imitant le marbre ont été créés par Franz Bohacker, puis par les frères Axerio.

L’Athénée se distingue par sa volumétrie parfaitement symétrique, reflétée également dans la répartition ordonnée des espaces intérieurs. Sa façade principale impressionne par un portique colossal composé de huit colonnes ioniques, et huit colonnes engagées avec chapiteaux doriques-toscans surmonté d’un fronton monumental encadrant l’entrée principale.

Contrairement à l’extérieur sobre, revêtu de pierre blanche et de simple enduit, les intérieurs se distinguent par une décoration et une palette chromatique d’une grande richesse, subtilement hiérarchisées selon la fonction et l’importance de chaque espace.

Le 17 avril 2024, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Anvers, la Commission européenne a décerné à l’Athénée roumain le Label du patrimoine européen, en reconnaissance de son rôle significatif dans l’histoire et la culture de l’Europe.

L’Athénée roumain, propriété de l’État roumain et siège de la Philharmonie George Enescu, est un trésor culturel et architectural qui allie beauté, histoire et engagement social dans un processus dynamique, en constante évolution.

L’Athénée roumain, lieu culturel emblématique inscrit dans le patrimoine européen

À l’occasion de l’attribution du Label du patrimoine européen à l’Athénée roumain en 2024, l’Institut culturel roumain de Paris, en partenariat avec l’Ambassade de Roumanie en France et la Philharmonie « George Enescu », a organisé l’exposition en plein air « L’Athénée roumain, une histoire européenne » sur les murs extérieurs de l’Hôtel de Béhague, Résidence de Roumanie en France | 22-24 avenue Bosquet, 75007 Paris.

