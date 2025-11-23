LATIN MAFIA – Elysee Montmartre Paris

LATIN MAFIA Début : 2025-11-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Latin Mafia est composé des frères jumeaux Milton et Emilio et de leur frère aîné Mike de la Rosa. Les garçons ont connu un succès sans précédent au Mexique en tant qu'artiste indépendant. Avec seulement quelques singles publiés sur Spotify, Latin Mafia a acquis une immense notoriété. Depuis, ils ont accumulé plus de 7,5 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify grâce à leurs chansons à succès qui couvrent des genres tels que le R&B, le reggaeton, le trap, l'indie, la pop, l'afrobeat, l'EDM et bien d'autres encore.

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75