Latin Night Soirée SBK Domaine Naumad Champignelles
Latin Night Soirée SBK Domaine Naumad Champignelles samedi 11 avril 2026.
Champignelles
Latin Night Soirée SBK
Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
On se retrouve au Domaine Naumad pour une Latin Night simple, festive et sans prise de tête, animée par Sébastien Massaro & Co.
Que tu viennes pour apprendre, danser ou juste profiter de l’ambiance, tout est prévu.
19h00 — Ouverture des portes
20h00 — Cours de Salsa (débutant évolutif)
21h00 — Soirée dansante Salsa, Bachata, Kizomba, Merengue…
Salle Social Club (200 m² de parquet)
Bar & restauration sur place (toasts, pizzas…) .
Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19
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English : Latin Night Soirée SBK
L’événement Latin Night Soirée SBK Champignelles a été mis à jour le 2026-04-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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