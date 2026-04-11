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Latin Night Soirée SBK Domaine Naumad Champignelles

Latin Night Soirée SBK Domaine Naumad Champignelles samedi 11 avril 2026.

Lieu : Domaine Naumad

Adresse : 5 Lieu-dit Les Perriaux

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champignelles

Latin Night Soirée SBK

Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

On se retrouve au Domaine Naumad pour une Latin Night simple, festive et sans prise de tête, animée par Sébastien Massaro & Co.
Que tu viennes pour apprendre, danser ou juste profiter de l’ambiance, tout est prévu.

19h00 — Ouverture des portes
20h00 — Cours de Salsa (débutant évolutif)
21h00 — Soirée dansante Salsa, Bachata, Kizomba, Merengue…

Salle Social Club (200 m² de parquet)
Bar & restauration sur place (toasts, pizzas…)   .

Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 

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English : Latin Night Soirée SBK

L’événement Latin Night Soirée SBK Champignelles a été mis à jour le 2026-04-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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