LATIN SOUND SYSTEM Pouzols

Le Latin Sound Ensemble réunit cinq musiciens à l’énergie débordante, chacun apportant sa passion pour les rythmes latins au service d’une musique authentique.

Le Latin Sound Ensemble réunit cinq musiciens à l’énergie débordante, chacun apportant sa passion pour les rythmes latins au service d’une musique authentique. Leur répertoire mêlant entre autres latin jazz, bossa nova et cumbia offre un mélange explosif qui entraîne le public dans une danse joyeuse !

Avec Beppe Caruso au trombone, Vincent Boisseau au saxophone, Rajaneesh Dwivedi à la guitare, Florent Théron au sousaphone et Emmanuel Culié à la batterie.

En 1ère partie, les élèves de l’école primaire de Pouzols viendront partager le fruit de leur travail vocal sur scène, guidés par Florent Théron et accompagnés par les musiciens. .

The Latin Sound Ensemble brings together five high-energy musicians, each bringing their passion for Latin rhythms to the service of authentic music.

