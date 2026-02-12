Latines du coeur Salle des Fêtes Saubusse
Latines du coeur Salle des Fêtes Saubusse samedi 21 février 2026.
Latines du coeur
Salle des Fêtes 1 Quai de l’Adour Saubusse Landes
Latines du coeur deux jours de danse et de solidarité !
Venez partager deux jours de danse, de convivialité et de générosité dans le cadre des Latines du Cœur !
Un événement où le plaisir de danser rime avec solidarité les dons sont en faveur des Restos du Cœur. .
Salle des Fêtes 1 Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 17 81 32 vivadanse40@gmail.com
English : Latines du coeur
Latines du coeur: two days of dance and solidarity!
