Latino Carnaval Movimiento Écommoy

Latino Carnaval Movimiento

Allée de Fontenailles Écommoy Sarthe

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Carnaval Latino avec Déambulation et spectacle chorégraphié de la Fanfare La Belle Image avec les élèves de l’école de musique et l’Orchestre d’Harmonie du Belinois, le samedi 14 mars à partir de 14h. Départ allée de Fontenailles et chorégraphie Place de la République à Ecommoy.

Déambulation et spectacle Movimiento à Ecommoy dans la chaleur hivernale du samedi 14 mars !

Le samedi 14 mars, les élèves de l’école de musique, l’OHB et la Compagnie La Belle Image vous proposent pour carnaval une déambulation dans les rue d’Ecommoy avec en point d’orgue le spectacle MOVIMIENTO.

Rendez-vous allée de Fontenailles à Ecommoy à partir de 14h00.

Concert gratuit .

Allée de Fontenailles Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 23 49 ecoledemusique@belinois.fr

English :

Carnaval Latino with strolling and choreographed show by the Fanfare La Belle Image with students from the music school and the Orchestre d’Harmonie du Belinois, Saturday March 14 from 2pm. Departure from allée de Fontenailles and choreography at Place de la République in Ecommoy.

