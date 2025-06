Latitude les amis de Barbara Phillips « Transformer un désert en forêt tropicale dans le sud de l’Inde » Salle voutée Saint-Martin-Labouval 18 août 2025 21:00

Début : 2025-08-18 21:00:00

2025-08-18

Depuis le milieu du XXe siècle, un changement climatique sans précédent menace l’entièreté de nos écosystèmes et remet en question la viabilité du fonctionnement de nos sociétés actuelles. La consommation d’énergie issue des combustibles fossiles mais aussi l’agriculture et l’industrie, émettent d’énormes quantités de CO2 dans l’atmosphère qui augmentent la température à la surface de la terre. Réduire ces émissions de CO2 semble être la voie à suivre, mais de nombreux projets sont aussi mis en œuvre aujourd’hui pour tenter de diminuer la quantité de CO2 déjà émise dans l’air.

L’initiative 4 pour 1000 en fait partie. Lancé lors de la COP21 en 2015, ce projet d’ampleur internationale vise à fédérer les acteurs du public et du privé autour d’un levier prometteur le transfert de CO2 de l’air vers les sols, où il sera stocké durablement. Ce processus est permis par des pratiques telles que l’agriculture de conservation, la couverture permanente des sols, la reforestation ou encore l’agroforesterie.

Parmi les membres de cette initiative, on compte notamment Kanha Shanti Vanam, un immense centre de méditation situé dans l’État du Telangana, dans le sud de l’Inde. En seulement 7 ans, cette communauté a réussi un défi qui semblait impossible transformer une zone aride dont la température moyenne à l’année avoisine les 40°C, en forêt tropicale humide luxuriante, abritant des centaines d’espèces d’arbres gravement menacées et offrant un refuge à tout un ensemble de mammifères, d’insectes, de reptiles et d’oiseaux. Une agriculture locale a également été mise en place selon les principes de l’agriculture biologique, permettant ainsi à ce centre d’être autonome alimentairement et même de commercialiser une partie de sa production à l’extérieur. Enfin, un centre de conservation des arbres menacés a été créé, qui permet de faire germer et multiplier en laboratoire des espèces d’arbres en danger critique d’extinction, puis de les envoyer à replanter dans des projets de reforestation à travers toute l’Inde.

Récemment diplômé ingénieur agronome au sein de l’Institut Agro de Montpellier, option biodiversité, eau, sol, climat, évaluation environnementale , Louis Dreyfus a eu l’occasion d’effectuer un stage de cinq mois à Kanha Shanti Vanam, pendant lequel il était chargé de répertorier l’ensemble des projets menés par le centre sur la conservation des sols, la gestion de l’eau, les pratiques agricoles et la reforestation, et de documenter les détails techniques de leur mise en place. C’est ce qu’il tâchera d’expliquer au cours de cette conférence comprendre comment ce projet novateur a pu naître et se pérenniser.

La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié offert par l’association.

Salle voutée Place de l’église

Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie contact@latitudebarbara.net

English :

Since the middle of the 20th century, unprecedented climate change has been threatening all our ecosystems and calling into question the viability of our current societies. Energy consumption based on fossil fuels, as well as agriculture and industry, are emitting huge quantities of CO2 into the atmosphere, increasing the earth?s surface temperature. Reducing these CO2 emissions seems to be the way forward, but many projects are also being implemented today to try and reduce the amount of CO2 already emitted into the air.

The « 4 for 1000 » initiative is one of them. Launched at COP21 in 2015, this international project aims to federate public and private players around a promising lever: the transfer of CO2 from the air to the soil, where it will be stored sustainably. This process is made possible by practices such as conservation agriculture, permanent soil cover, reforestation and agroforestry.

Among the members of this initiative is Kanha Shanti Vanam, a huge meditation center located in the southern Indian state of Telangana. In just 7 years, this community has succeeded in a seemingly impossible challenge: transforming an arid area with an average year-round temperature of around 40°C into a lush tropical rainforest, home to hundreds of critically endangered tree species and offering refuge to a whole host of mammals, insects, reptiles and birds. Local agriculture has also been set up according to the principles of organic farming, enabling the center to be self-sufficient in food and even to market part of its production externally. Finally, a center for the conservation of endangered trees has been set up, enabling critically endangered tree species to be germinated and multiplied in the laboratory, then sent for replanting in reforestation projects throughout India.

Having recently graduated as an agricultural engineer from the Institut Agro de Montpellier, specializing in biodiversity, water, soil, climate and environmental assessment, Louis Dreyfus had the opportunity to spend five months at Kanha Shanti Vanam, where he was responsible for cataloguing all the center?s projects in soil conservation, water management, agricultural practices and reforestation, and documenting the technical details of their implementation. This is what he will try to explain in this lecture: how this innovative project came into being and how it has endured.

The talk will be followed by a welcome drink offered by the association.

German :

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts bedroht ein beispielloser Klimawandel die Gesamtheit unserer Ökosysteme und stellt die Funktionsfähigkeit unserer heutigen Gesellschaften in Frage. Durch den Verbrauch von Energie aus fossilen Brennstoffen, aber auch durch Landwirtschaft und Industrie werden enorme Mengen an CO2 in die Atmosphäre freigesetzt, die die Temperatur an der Erdoberfläche ansteigen lassen. Die Reduzierung dieser CO2-Emissionen scheint der richtige Weg zu sein, aber es gibt auch zahlreiche Projekte, die versuchen, die Menge an CO2, die bereits in die Luft abgegeben wurde, zu verringern.

Die Initiative « 4 für 1000 » ist eines davon. Dieses internationale Projekt, das 2015 auf der COP21 ins Leben gerufen wurde, soll öffentliche und private Akteure zusammenbringen, um einen vielversprechenden Hebel zu nutzen: die Verlagerung von CO2 aus der Luft in den Boden, wo es dauerhaft gespeichert wird. Dieser Prozess wird durch Praktiken wie konservierende Landwirtschaft, permanente Bodenbedeckung, Wiederaufforstung oder Agroforstwirtschaft ermöglicht.

Zu den Mitgliedern der Initiative gehört auch Kanha Shanti Vanam, ein riesiges Meditationszentrum im südindischen Bundesstaat Telangana. In nur sieben Jahren hat die Gemeinde eine scheinbar unmögliche Herausforderung gemeistert: Sie hat ein trockenes Gebiet mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 40°C in einen üppigen Regenwald verwandelt, der Hunderte von stark bedrohten Baumarten beherbergt und einer ganzen Reihe von Säugetieren, Insekten, Reptilien und Vögeln Zuflucht bietet. Außerdem wurde eine lokale Landwirtschaft nach biologischen Grundsätzen aufgebaut, die es dem Zentrum ermöglicht, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen und sogar einen Teil seiner Produktion extern zu vermarkten. Schließlich wurde ein Zentrum zur Erhaltung bedrohter Bäume eingerichtet, in dem vom Aussterben bedrohte Baumarten im Labor gekeimt und vermehrt werden, um sie dann zur Wiederaufforstung in Aufforstungsprojekte in ganz Indien zu schicken.

Louis Dreyfus, der vor kurzem seinen Abschluss als Agraringenieur am Institut Agro de Montpellier in der Fachrichtung Biodiversität, Wasser, Boden, Klima und Umweltbewertung gemacht hatte, absolvierte ein fünfmonatiges Praktikum bei Kanha Shanti Vanam, wo er alle Projekte des Zentrums in den Bereichen Bodenschutz, Wassermanagement, landwirtschaftliche Praktiken und Wiederaufforstung erfassen und die technischen Details ihrer Umsetzung dokumentieren sollte. In diesem Vortrag wird er versuchen, zu erklären, wie dieses innovative Projekt entstanden ist und wie es weitergeführt werden kann.

Im Anschluss an den Vortrag lädt der Verein zu einem Umtrunk ein.

Italiano :

Dalla metà del XX secolo, un cambiamento climatico senza precedenti minaccia tutti i nostri ecosistemi e mette in discussione la sostenibilità delle nostre società attuali. Il consumo di energia da combustibili fossili, l’agricoltura e l’industria emettono enormi quantità di CO2 nell’atmosfera, aumentando la temperatura della superficie terrestre. La riduzione di queste emissioni di CO2 sembra essere la strada da seguire, ma oggi si stanno attuando molti progetti per cercare di ridurre la quantità di CO2 già emessa nell’aria.

L’iniziativa « 4 per 1000 » è uno di questi. Lanciato alla COP21 nel 2015, questo progetto internazionale mira a unire attori pubblici e privati attorno a una leva promettente: il trasferimento della CO2 dall’aria al suolo, dove può essere immagazzinata a lungo termine. Questo processo è reso possibile da pratiche come l’agricoltura conservativa, la copertura permanente del suolo, la riforestazione e l’agroforestazione.

Tra i membri di questa iniziativa c’è Kanha Shanti Vanam, un grande centro di meditazione nello stato di Telangana, nel sud dell’India. In soli 7 anni, questa comunità è riuscita in una sfida che sembrava impossibile: trasformare un’area arida, con una temperatura media annuale di circa 40°C, in una lussureggiante foresta pluviale tropicale, che ospita centinaia di specie arboree in pericolo di estinzione e offre rifugio a un’intera gamma di mammiferi, insetti, rettili e uccelli. È stata inoltre avviata un’agricoltura locale secondo i principi dell’agricoltura biologica, che ha permesso al centro di essere autosufficiente dal punto di vista alimentare e di commercializzare all’esterno alcuni dei suoi prodotti. Infine, è stato creato un centro per la conservazione degli alberi in via di estinzione, che consente di far germogliare e moltiplicare in laboratorio le specie arboree in pericolo, per poi inviarle a progetti di riforestazione in tutta l’India.

Louis Dreyfus, che si è recentemente laureato in ingegneria agraria presso l’Institut Agro de Montpellier, con una specializzazione in biodiversità, acqua, suolo, clima e valutazione ambientale, ha avuto l’opportunità di trascorrere cinque mesi di tirocinio presso il Kanha Shanti Vanam, durante i quali si è occupato di elencare tutti i progetti gestiti dal centro in materia di conservazione del suolo, gestione dell’acqua, pratiche agricole e riforestazione, e di documentare i dettagli tecnici della loro attuazione. Questo è ciò che cercherà di spiegare in questo intervento: come è nato questo progetto innovativo e come è stato sostenuto a lungo termine.

L’intervento sarà seguito da un aperitivo offerto dall’associazione.

Espanol :

Desde mediados del siglo XX, un cambio climático sin precedentes amenaza todos nuestros ecosistemas y pone en entredicho la viabilidad de nuestras sociedades actuales. El consumo de energía procedente de combustibles fósiles, así como la agricultura y la industria, están emitiendo enormes cantidades de CO2 a la atmósfera, lo que aumenta la temperatura en la superficie de la Tierra. Reducir estas emisiones de CO2 parece ser el camino a seguir, pero hoy en día también se están llevando a cabo muchos proyectos para intentar reducir la cantidad de CO2 que ya se emite a la atmósfera.

La iniciativa « 4 por 1000 » es uno de ellos. Lanzado en la COP21 de 2015, este proyecto internacional pretende unir a agentes públicos y privados en torno a una palanca prometedora: la transferencia de CO2 del aire al suelo, donde puede almacenarse a largo plazo. Este proceso es posible gracias a prácticas como la agricultura de conservación, la cobertura permanente del suelo, la reforestación y la agrosilvicultura.

Entre los miembros de esta iniciativa se encuentra Kanha Shanti Vanam, un enorme centro de meditación del estado de Telangana, en el sur de la India. En sólo 7 años, esta comunidad ha conseguido un reto que parecía imposible: transformar una zona árida con una temperatura media anual de unos 40 °C en una exuberante selva tropical, hogar de cientos de especies arbóreas en peligro crítico y refugio de toda una serie de mamíferos, insectos, reptiles y aves. También se ha creado una agricultura local conforme a los principios de la agricultura biológica, lo que permite al centro ser autosuficiente en términos alimentarios e incluso comercializar parte de sus productos en el exterior. Por último, se ha creado un centro para la conservación de árboles en peligro de extinción, que permite germinar y multiplicar en el laboratorio especies arbóreas en peligro crítico, que luego se envían para ser replantadas en proyectos de reforestación en toda la India.

Louis Dreyfus, ingeniero agrónomo por el Institut Agro de Montpellier, especializado en biodiversidad, agua, suelos, clima y evaluación medioambiental, tuvo la oportunidad de pasar cinco meses en prácticas en Kanha Shanti Vanam, durante los cuales se encargó de enumerar todos los proyectos del centro sobre conservación del suelo, gestión del agua, prácticas agrícolas y reforestación, y de documentar los detalles técnicos de su ejecución. Esto es lo que intentará explicar en esta charla: cómo surgió este proyecto innovador y cómo se ha mantenido a largo plazo.

La charla irá seguida de una copa ofrecida por la asociación.

