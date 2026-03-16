Latitudes | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand
Latitudes | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand samedi 18 avril 2026.
Latitudes | Festival Musiques Démesurées
Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Prix libre et conscient*
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 22:15:00
Date(s) :
2026-04-18
Le voyage est une forme de liberté ; liberté de mouvement, certes, mais aussi de pensée. Ainsi, la réflexion est une errance…
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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Travel is a form of freedom: freedom of movement, of course, but also of thought. So thinking is wandering?
L’événement Latitudes | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans