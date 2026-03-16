Latitudes | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand

Latitudes | Festival Musiques Démesurées

Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Prix libre et conscient*

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18 22:15:00

Date(s) :

2026-04-18

Le voyage est une forme de liberté ; liberté de mouvement, certes, mais aussi de pensée. Ainsi, la réflexion est une errance…

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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

Travel is a form of freedom: freedom of movement, of course, but also of thought. So thinking is wandering?

L’événement Latitudes | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans