L’Atlas des croque-morts Bischwiller

Informations pratiques

Bischwiller

L’Atlas des croque-morts

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-10 10:00:00

fin : 2027-02-10 10:45:00

Date(s) :

2027-02-10

Hector a le cœur lourd depuis la disparition de son papi. Mais son frère Firmin en est persuadé : son grand-père lui avait confié un incroyable secret… encore faudrait-il le retrouver ! Dans le grenier familial, entre objets oubliés, valises pleines d’histoires et souvenirs venus des quatre coins du monde, débute une quête aussi drôle qu’émouvante, où l’imaginaire devient peu à peu un chemin pour apprivoiser l’absence.

Au rythme des chansons, des récits et des rituels venus d’ailleurs, le duo alsacien Firmin & Hector aborde avec douceur les questions de l’absence, du souvenir et de la transmission. Entre humour, musique et fantaisie, ce spectacle est un périple poétique et joyeusement déjanté pour rire, rêver et regarder autrement ce qui nous relie à celles et ceux qui nous ont quittés.

Hector a le cœur lourd depuis la disparition de son papi. Mais son frère Firmin en est persuadé : son grand-père lui avait confié un incroyable secret… encore faudrait-il le retrouver ! Dans le grenier familial, entre objets oubliés, valises pleines d’histoires et souvenirs venus des quatre coins du monde, débute une quête aussi drôle qu’émouvante, où l’imaginaire devient peu à peu un chemin pour apprivoiser l’absence.

Au rythme des chansons, des récits et des rituels venus d’ailleurs, le duo alsacien Firmin & Hector aborde avec douceur les questions de l’absence, du souvenir et de la transmission. Entre humour, musique et fantaisie, ce spectacle est un périple poétique et joyeusement déjanté pour rire, rêver et regarder autrement ce qui nous relie à celles et ceux qui nous ont quittés. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Hector has been feeling down ever since his grandpa went missing. But his brother Firmin is convinced that their grandfather had entrusted him with an incredible secret—if only they could find him! In the family attic, amid forgotten objects, suitcases full of stories and memories from all corners of the world, a quest begins that is as funny as it is moving, where the imagination gradually becomes a path to coming to terms with loss.

Set to the rhythm of songs, stories, and rituals from faraway places, the Alsatian duo Firmin & Hector gently explores themes of absence, memory, and passing on traditions. Blending humor, music, and fantasy, this show is a poetic and delightfully offbeat journey that invites us to laugh, daydream, and see in a new light what connects us to those who have left us.

L’événement L’Atlas des croque-morts Bischwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison de la Culture de Bischwiller