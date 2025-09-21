L’Atlas des paysages des Côtes d’Armor Hôtel du Département Saint-Brieuc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Un paysage n’est pas forcément une image de carte postale !

Il peut être rural ou urbain, naturel ou bâti, exceptionnel ou banal… Chaque décor que nous traversons dans notre quotidien est un paysage en soi, il constitue notre cadre de vie.

Et pour aller plus loin des ordinateurs seront à disposition pour découvrir cet atlas.

Hôtel du Département
9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc
Saint-Brieuc 22000
Côtes-d'Armor
Bretagne
https://paysages.cotesdarmor.fr/

Département des Côtes d’Armor