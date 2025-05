ATFU / ALL IN – L’Atlas Paris, 7 juin 2025, Paris.

Expo-troc

ALL IN révolutionne l’acquisition d’art en proposant une exposition où 10 artistes français et internationaux, professionnels et étudiants, échangent leurs œuvres contre des offres du public. Cette initiative s’inspire du concept d’Atfu, plateforme où 10 000 plasticiens s’échangent déjà des créations à travers le monde.

L’événement se déroule en deux phases distinctes : du 7 mai au 6 juin, les enchères débutent en ligne, permettant à chacun de proposer un service, une compétence ou un bien contre l’œuvre convoitée. Puis le 7 juin, lors d’une soirée exceptionnelle, les pièces sont exposées physiquement et les visiteurs peuvent surenchérir sur place en notant leurs offres à proximité des œuvres.

À 22h, les enchères s’arrêtent et chaque artiste dévoile l’offre choisie. Cette démarche innovante démocratise l’accès à l’art contemporain en s’affranchissant des barrières financières traditionnelles, tout en valorisant les compétences diverses du public. Une opportunité unique d’acquérir une œuvre d’art sans débourser d’argent, mais en partageant ce que vous avez de précieux à offrir.

Les artistes exposé·es sont : Morgane Trebus / Camille Menard / Delphine Dénéréaz / Camille Benarab-Lopez / Mounir Ayache / Martin Kaulen / Marie Biaudet / Laurent Moulinat / Geoffrey Badel / Gabriel Peyre.

Avec le soutient de l’Atlas et Emerige.

Avec le commissariat d’ATFU.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:00:00+02:00

L’Atlas 4 cour de l’Île Louviers 75004 Paris

Expo-troc où 10 artistes échangent leurs œuvres contre des offres du public.