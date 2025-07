Latour-Marliac soirée Matelyn Alicia Jardin de Latour-Marliac Le Temple-sur-Lot

Latour-Marliac soirée Matelyn Alicia Jardin de Latour-Marliac Le Temple-sur-Lot dimanche 27 juillet 2025.

Jardin de Latour-Marliac, Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Participez à l’événement du Jardin de Latour-Marliac mettant en vedette Matelyn Alicia (jazz, gospel) et visite nocturne du jardin !

Au menu : Poulet ou bœuf mariné au barbecue et pomme de terre Papillote, par les chefs du Jardin.

+33 5 53 01 08 05 contact@latour-marliac.com

English : Latour-Marliac soirée Matelyn Alicia

Join us for the Jardin de Latour-Marliac event featuring Matelyn Alicia (jazz, gospel) and a night tour of the garden!

On the menu: Barbecued marinated chicken or beef and potato papillote, by the Garden’s chefs.

German : Latour-Marliac soirée Matelyn Alicia

Nehmen Sie an der Veranstaltung im Latour-Marliac-Garten teil, bei der Matelyn Alicia (Jazz, Gospel) auftritt und der Garten bei Nacht besichtigt wird!

Auf der Speisekarte: Mariniertes Huhn oder Rind vom Grill und Papillote-Kartoffeln, von den Köchen des Gartens.

Italiano :

Unitevi a noi per l’evento del Jardin de Latour-Marliac con Matelyn Alicia (jazz, gospel) e una visita notturna del giardino!

Il menu: pollo o manzo marinato alla brace e papillote di patate, a cura degli chef del Giardino.

Espanol : Latour-Marliac soirée Matelyn Alicia

Acompáñenos en el Jardin de Latour-Marliac con la actuación de Matelyn Alicia (jazz, gospel) y una visita nocturna al jardín

En el menú: pollo o ternera marinados a la barbacoa y papillote de patatas, a cargo de los chefs del Jardín.

