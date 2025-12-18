L’ATRAP, GROSSE CHALEUR EN MARS Le Puy Saint Bonnet Cholet

L’ATRAP, GROSSE CHALEUR EN MARS

Le Puy Saint Bonnet 11 rue Victor Ménard Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-15

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21

Depuis quelques mois, les comédiens amateurs de l’ ATRAP ont repris les répétitions pour présenter en mars une comédie de Laurent Ruquier Grosse chaleur. En cet été 2003, Pierre-Louis et Marie-Sophie, parisiens un peu snobs, se ressourcent dans le Luberon ! Ni télé, ni radio, ni journaux, Pierre-Louis veut la paix ! tandis que Marie-Sophie aimerait bien profiter de sa famille. Quand le beau-frère et la belle-sœur débarquent avec leur panoplie de farces et attrapes, Pierre-Louis aura bien du mal à garder son sang-froid, … et ce ne sera pas le seul effet de la canicule ! L’antagonisme des caractères, l’humour caustique et les répliques grinçantes de Ruquier forment un cocktail savoureux …voire explosif ! .

Le Puy Saint Bonnet 11 rue Victor Ménard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 09 59 79 atrappsb@gmail.com

