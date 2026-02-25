LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE FÉVRIER Lattes

LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE FÉVRIER

390, route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-22

Ne manquez pas les atelier et visite animée pour les vacances de février au site archéologique Lattara Musée Henri Prades !

Ne manquez pas les atelier et visite animée pour les vacances de février au site archéologique Lattara Musée Henri Prades !

• Lundi 2 mars de 14h à 16h → Atelier Peinture pariétale préhistorique , dès 7 ans.

Présentation de peintures et de gravures pariétales et réalisation par chaque enfant d’une peinture à la manière des hommes de Cro-Magnon. Inscription obligatoire.

• Jeudi 5 mars de 14h à 16h → Atelier Initiation à l’orfèvrerie gallo-romaine , dès 8 ans. Découverte des fibules antiques qui servaient à attacher les vêtements et réalisation d’une fibule en cuivre au décor ciselé.

• Vendredi 6 mars de 14h à 16h → Atelier Décors peints de céramique grecque , dès 8 ans. Présentation des différentes techniques de la peinture grecque et réalisation d’un motif sur une coupelle en terre cuite.

Pour ces ateliers l’inscription et la réservation sont obligatoires dans la limite des places disponibles.

• Dimanche 15 mars de 16h à 17h et mercredi 18 mars de 10h à 11h → Visite découverte Des équilibres ou déséquilibres ?! dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance. Une animation pour les tout-petits, mêlant jeux et manipulations, autour de l’œuvre de Sara Ouhaddou. Cette artiste présente son exposition S’absenter quelques siècles, et revenir au sein des collections permanentes du musée. Le 15 mars pour les enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents et le 18 mars pour les enfants de 18 mois à 3 ans et leurs assistantes maternelles.

Entrée gratuite après inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

• Dimanche 22 mars à 15h → Visite en famille Le feu et la lumière aux sources de l’Histoire pour découvrir les différentes techniques employées depuis la Préhistoire pour produire le feu, et donc la lumière, ainsi que les divers objets pour s’éclairer au fil des siècles.Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et le premier dimanche de chaque mois pour tous .

390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 54 78 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the February vacation workshops and guided tours at the Lattara archaeological site Musée Henri Prades!

L’événement LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE FÉVRIER Lattes a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT MONTPELLIER