LATTARA'PÉRO Lattes

LATTARA'PÉRO Lattes mercredi 2 juillet 2025.

LATTARA’PÉRO

390, route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

À Lattara, l’été sera pétillant ! Rythmé par des propositions originales, culturelles et festives, il y en aura pour tous les goûts. Alors avant la plage ou en sortant du travail, en famille, entre amis ou en solo, rendez-vous chaque mercredi pour les Lattara’péro ! Une autre façon de profiter du musée et de ses richesses.

Prochaine date

• Mercredi 27 août 2025 à 10h30 et 17h

La clef des songes

Diptyque Les jardins de Matisse

La cie Marie-Louise Bouillonne

Danse

À partir de 18 mois

Un dialogue entre le mouvement dansé et le mouvement des formes pensé pour les plus petits. Sensations et émotions naissent grâce à la présence de formes-matières, sorte de grandes pages monochromes détachables aux couleurs très intenses, et de formes organiques reproduites en grand format, choisies dans l’œuvre du peintre Henri Matisse. .

390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 99 77 20

English :

Summer at Lattara is sure to be sparkling! With original, cultural and festive offerings, there’s something for everyone. So before the beach or on your way home from work, with family, friends or on your own, join us every Wednesday for Lattara?péro! Another way to enjoy the museum and its riches.

German :

In Lattara wird der Sommer prickelnd! Mit originellen, kulturellen und festlichen Angeboten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob vor dem Strand oder nach der Arbeit, mit der Familie, mit Freunden oder allein, jeden Mittwoch gibt es Lattara?péro! Eine andere Art, das Museum und seine Reichtümer zu genießen.

Italiano :

Sarà un’estate frizzante a Lattara! Con eventi originali, culturali e festosi, ce n’è per tutti i gusti. Prima della spiaggia o al ritorno dal lavoro, con la famiglia, con gli amici o da soli, ogni mercoledì unitevi a noi per Lattara?péro! È un altro modo per godersi il museo e tutte le sue ricchezze.

Espanol :

El verano de Lattara va a ser brillante Eventos originales, culturales y festivos para todos los gustos. Así que antes de ir a la playa o de vuelta del trabajo, en familia, con amigos o solo, ¡acompáñenos todos los miércoles al Lattara?péro! Es otra forma de disfrutar del museo y de todas sus riquezas.

