LATTES EN FÊTE Lattes

Lattes en Fête, c’est du 20 au 24 août 2025 !

Au programme des festivités Encierros, Bandidos ; Toros piscine, paille ; Courses Camarguaises ; Orchestre et DJ ; Ferrades ; Journée à l’ancienne ; Soirées musicales ; Éveil à la course camarguaise…

Des jeux gonflables gratuits seront installés sur le parvis de l’Espace Lattara du 22 au 24 août 2025. Un village restauration sera également mis en place place du bal de 18h à 1h.

Mercredi 20 août 2025

16h00 Mini Encierro

16h30 Course Camarguaise à l’Avenir organisée par le Club Taurin Lou Tau (entrée gratuite) Suivie d’une Bandido

21h30 Toro Piscine organisé par le Club taurin Lou Tau (5€)

23h30 Encierro Nocturne

Jeudi 21 août 2025

À partir de 13h sur le stade en face des arènes “Eveil à la course camarguaise par le jeu”. Gratuit pour tous à partir de 3 ans (Arène gonflable, atelier réalité virtuelle, escape game organisée par la FFCC en partenariat avec le club taurin et la ville).

16h mini encierro

16h30 Course Camarguaise Taureaux jeunes (entrée gratuite)

20h00 à 00h30 Animation DJ Place de l’Encierro

20h15 Encierro

21h30 Toro Piscine organisé par le Club Taurin Lou Tau (5€)

Vendredi 22 août 2025

10h30 Toro Paille aux Arènes avec torillons pour les enfants

12h00 Festival d’abrivado 4 manades

13h00 Repas organisé par Los Verdaderos dans le Parc des Arènes Réservations au 06 13 28 01 49

16h00 Mini Encierro

16h30 Course camarguaise Trophée de l’Avenir (entrée gratuite) Suivie d’une Bandido

20h00 Encierro (durée 45 min)

21h00 Toro Piscine ou Paille organisé par le Club Taurin Lou Tau Entrée Gratuite

22h30 à 1h Soirée musicale Night Kolorz DJ Lilian Massart by Cassou Prod

Samedi 23 août 2025

10h00 Exposition de voitures et de tracteurs anciens au Domaine de Fangouse

10h00 Messe Provençale animée par la Pitchoto Camargo à la manade Michel au Domaine de Fangouse

11h15 Défilé costumé à l’Ancienne organisé par Cien de Lattes (départ domaine de Fangouse, direction Port Ariane et l’avenue de Montpellier et retour aux Arènes) animé par la Pena La Mistral. Le défilé sera précédé d’une abrivado et suivi par une roussetaille de juments et de poulains jusqu’aux arènes.

16h00 Encierro

16h30 Course Camarguaise de l’Avenir TROPHEE 3M (entrée gratuite)

19h00 à 20h30 Animation musicale Octane

20h30 Toro Piscine

22h à 1h Bal Orchestre OCTANE

Dimanche 24 août 2025

9h30 Déjeuner au pré animé par la peña “La Mistral” à la manade Michel au Domaine de Fangouse.

10h30 Festival de Ferrades 4 manades

12h00 Festival d’Abrivado

12h30 Apéritif offert par la Municipalité au parc des arènes, animé par la penã “La Mistral”

16h30 Course Camarguaise “Souvenir Claude Bellas” gratuit Suivie d’une Bandido

20h30 Encierro

22h00 à 1h Soirée musicale Le grand Bal DJ Mister Blacky by Cassou Prod

Et à la rentrée

Samedi 6 et Dimanche 7 septembre Farandole des associations

Samedi 13 septembre Les Lillipuces

Samedi 20 septembre 2ème édition d’Enjooy Festival, un événement de musique électronique pour les jeunes et les moins jeunes

Dimanche 21 septembre Toro Piscine Paille

Samedi 11 octobre à 20h30 au Théâtre Jacques Cœur Internationales de la Guitare Sonny Gullage & The Blues Groovers .

English :

Lattes en Fête, August 20-24, 2025!

On the program: Encierros, Bandidos; Toros piscine, paille; Courses Camarguaises; Orchestra and DJ; Ferrades; Journée à l?ancienne; Soirées musicales; Éveil à la course camarguaise?

German :

Lattes en Fête findet vom 20. bis 24. August 2025 statt!

Auf dem Festprogramm stehen: Stiertreiben, Bandidos; Toros im Schwimmbad, Stroh; Camargue-Rennen; Orchester und DJ; Ferrades; Tag der alten Schule; Musikabende; Erlernen des Camargue-Rennens?

Italiano :

Lattes en Fête, 20-24 agosto 2025!

Il programma dei festeggiamenti prevede: Encierros, Bandidos; Toros piscine, paille; Corsi Camarguaises; Orchestra e DJ; Ferrades; Journée à l’ancienne; Soirées musicales; Éveil à la course camarguaise?

Espanol :

Lattes en Fête, ¡del 20 al 24 de agosto de 2025!

El programa de fiestas incluye: Encierros, Bandidos; Toros piscine, paille; Courses Camarguaises; Orchestre et DJ; Ferrades; Journée à l’ancienne; Soirées musicales; Éveil à la course camarguaise?

