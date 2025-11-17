L’Attraction de l’Industrie – Dennlys Parc Dennlys Parc Dennebrœucq

L’Attraction de l’Industrie – Dennlys Parc Lundi 17 novembre, 13h00 Dennlys Parc Pas-de-Calais

Au travers de la découverte du principe de fonctionnement des attractions du Parc Dennlys Parc, sensibilisation aux différents domaines technologiques de la maintenance industrielle (Mécanique, Electrotechnique, Automatisme).

Cette action a pour objectif de faire découvrir autrement les métiers de l’industrie et de profiter de l’arrêt du parc d’attraction pour comprendre, au plus près des attractions, le quotidien des techniciens de maintenance.

En plus de la découverte des compétences des métiers, les scolaire pourront s’informer sur les formations industrielles existantes et échanger avec des élèves en formation. Des activités ludiques de sensibilisation à l’industrie seront également proposées.

Des créneaux d’1h30 sont prévus par groupe de 50 personnes.

Dennlys Parc 11 Rue du Moulin de la Tour, 62560 Dennebrœucq Dennebrœucq 62560 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Association Industrie et Transition Numérique