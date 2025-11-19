L’attraction de l’Industrie – Dennlys Parc Dennlys Parc Dennebrœucq

L’attraction de l’Industrie – Dennlys Parc Mercredi 19 novembre, 13h30 Dennlys Parc Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T15:00:00

Fin : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T15:00:00

Au travers de la découverte du principe de fonctionnement des attractions du Parc Dennlys Parc, sensibilisation aux différents domaines technologiques de la maintenance industrielle (Mécanique, Electrotechnique, Automatisme).

Cette action a pour objectif de faire découvrir autrement les métiers de l’industrie et de profiter de l’arrêt du parc d’attraction pour comprendre, au plus près des attractions, le quotidien des techniciens de maintenance.

En plus de la découverte des compétences des métiers, le personnel de l’Éducation Nationale en charge de l’orientation pourra s’informer sur les formations industrielles existantes. La découverte d’animations ludiques et pédagogiques pour sensibiliser les élèves aux métiers techniques et industriels.

Un créneau d’1h30 est prévu pour un groupe de 50 personnes.

Dennlys Parc 11 Rue du Moulin de la Tour, 62560 Dennebrœucq Dennebrœucq 62560 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fanny.guenzi@industrie-transitionnumerique.com »}]

Association Industrie et Transition Numérique