L’attrait D’ailleurs L’instant Donné | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand

L’attrait D’ailleurs L’instant Donné | Festival Musiques Démesurées

Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Prix libre et conscient*

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Sentez-vous l’attrait d’ailleurs ? Vous savez, cette envie soudaine de découverte lorsqu’on accomplit les tâches quotidiennes, ce besoin de s’exposer à la différence et de se laisser envahir, convaincre, changer…

.

Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Can you feel the attraction of being elsewhere? You know, that sudden urge for discovery as you go about your daily tasks, that need to expose yourself to difference and let yourself be invaded, convinced, changed?

L’événement L’attrait D’ailleurs L’instant Donné | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-18 par Clermont Auvergne Volcans