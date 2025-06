LâU 100 Temps d’AmÔur Bruges-Capbis-Mifaget 28 juin 2025 20:00

Pyrénées-Atlantiques

LâU 100 Temps d’AmÔur 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Mais que s’est-il passé ??? de Tel qu’il est il me plait, il me bat, y’m’prend mes sous… mais je l’aime ! à Balance ton quoi. Laisse moi te chanter d’aller te faire en… .

Bienvenu.e.s dans un retour vers l’avenir d’un siècle de chansons qui nous racontent comment, ici, tout à l’heure et maintenant, les Libertés amoureuses se sont imposées dans nos corps et nos cœurs pour bouleverser la société et cheminer vers plus de Véritéssss !

Il fait beau, profitons-en !

Ouverture buvette-restauration rapide: 19h30 .

5 Chemin de Berdou

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 05 46 10 association.lasuperbe@gmail.com

English : LâU 100 Temps d’AmÔur

German : LâU 100 Temps d’AmÔur

Italiano :

Espanol : LâU 100 Temps d’AmÔur

L’événement LâU 100 Temps d’AmÔur Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay