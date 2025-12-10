Lau teilatu gainean antzerkia-théâtre en basque Ossès

Lau teilatu gainean antzerkia-théâtre en basque

Poterie Goicoechea Ossès

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Pièce écrite et mise en scène par Arantxa Hirigoyen et présentée par l’association Urzaiz d’Ossès

Les températures montent sans cesse, et vivre sur terre devient insupportable. Il faut trouver un autre lieu d’habitation au plus vite. Gabi, Ixabel, Lili et Eneka se retrouvent sur le toit, la nuit, les yeux tournés vers l’horizon. Y a-t-il une issue possible ? .

+33 5 59 37 47 28 urzaiz.elkartea@gmail.com

